Staatssecretaris spreekt gedupeerde ouders toeslagenaffaire

De staatssecretaris van Financiën is op Curaçao. Aukje de Vries bezoekt de Caribische eilanden in het kader van het programma Versterkt Grenstoezicht. Vandaag gaat ze in gesprek met ouders die door de toeslagenaffaire getroffen zijn. Daarnaast spreekt ze het Ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland. De Vries overlegt verder met vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met de veiligheid van de grenzen. Ook heeft ze gesprekken met enkele hoogwaardigheidsbekleders zoals minister-president Pisas. Morgen bezoekt de staatssecretaris de Douane.