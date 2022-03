Staten keuren getinte autoruiten goed

Getinte autoruiten zijn toegestaan. Automobilisten hoeven hiervoor geen ontheffing meer aan te vragen. Gisteren heeft het parlement de wetswijziging goedgekeurd. Met de aangepaste wet moeten getinte autoruiten minimaal 35 procent van het licht doorlaten. Dit ter bescherming van de volksgezondheid. Volgens de MFK beschermen geblindeerde zijruiten onder andere tegen huidkanker. Blootstelling aan uv-stralen is namelijk schadelijk voor de huid en ogen. De wetswijziging is met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen en treedt pas bij publicatie in het landscourant in werking.