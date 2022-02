Staten wil schoolbesturen en onderwijsminister horen

De coalitiefracties in de staten willen met spoed een vergadering inplannen met de schoolbesturen en onderwijsminister van Heydoorn. De aanleiding hiervoor is de frictie tussen de partijen over de kwaliteit en toekomst van het onderwijs. Met als klap op de vuurpijl de brandbrief die de schoolbesturen naar de Nederlandse regering stuurden. Inmiddels lijkt de lucht geklaard en is er een mediastilte afgesproken. De Statenleden zitten nog wel met vragen en vinden het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt in het onderwijs.

