Wet topinkomens ingesteld

Sinds gisteren is er een wet voor maximumsalaris voor overheid nv’s. De raad van ministers is daarmee akkoord gegaan. Topfunctionarissen van bedrijven die een band hebben met de overheid kunnen nu maximaal 263.000 gulden aan salaris ontvangen. Mensen die nu meer dan dat bedrag verdienen moeten binnen 2 jaar salaris inleveren. Het bedrag is gekoppeld aan de salarissen van de regering en is 130% hoger dan het salaris van de minister-president.