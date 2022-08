De delegatie van de Tweede Kamer bezocht woensdag de ministerraad. Het ging hier om een beleefdheidsbezoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. De Nederlandse parlementariërs zijn tot en met vandaag op werkbezoek op Curaçao. Het werkbezoek van de delegatie staat in het teken van het slavernijverleden. Volgend jaar is het 160 jaar geleden dat de slavernij binnen het Koninkrijk is afgeschaft. Om zich te oriënteren bezocht de delegatie eerst Suriname, vervolgens Curaçao en straks Bonaire.

De delegatie bestond uit Kiki Hagen (D66), Salima Belhaj (D66), Inge van Dijk (CDA), Renske Leijten (SP), Jess Klaver (Groen Links), Kati Piti (PvdA), Don Ceder (CU), Marieke Koekkoek (Volt), Sylvana Simons (BIJ1) en Marienne Verhoev (griffier). Van de Raad van Ministers waren aanwezig: Charles Cooper, Ornelio Martina, Dorothy Pietersz-Janga, Ruisandro Cijntje, Shalten Hato en Javier Silvania.