Meer mensen zijn aan het werk. Dat blijkt uit de nieuwste werkloosheidscijfers van het statistiekbureau CBS. Tussen 2020 en 2022 is het percentage gedaald van 19,1 naar 13,1 procent. Oftewel een daling van ruim 3.400 personen. Het totaal aantal werkende personen is gestegen van 57 duizend in 2020 naar bijna 67 duizend personen in 2022. Ook de jeugdwerkloosheid is flink gedaald van 42,2 naar 29,8 procent.