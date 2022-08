Workshop over EU-fondsen voor creatieve sector

De EU barst van de fondsen voor de creatieve sector. Ook Curaçaoënaars kunnen hier gebruik van maken. Om te leren hoe je succesvol een subsidieaanvraag kunt indienen organiseert EU-Desk Curaçao komende maandag een gratis workshop. Deelnemers krijgen informatie over het subsidieprogramma van de EU voor de culturele, creatieve en audiovisuele sector. De workshop vindt laats bij de ronde markt in Punda, van 16.00 tot 17.00 uur. Je kunt je van tevoren aanmelden via https://www.facebook.com/eudeskcuracao.

Meer over eu subsidie workshop