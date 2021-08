Beveiliging terrein raffinaderij aangescherpt

De beveiliging van het terrein van de Isla-raffinaderij is aangescherpt. Zo worden er 100%-controles uitgevoerd op alle voertuigen die het terrein op rijden of verlaten. Het personeel mag ook niet langer met hun privé-auto het terrein op rijden. Voor de medewerkers is vervoer vanaf de parkeerplaats bij het hoofdkantoor geregeld. Door de verscherpte controle is het behoorlijk druk bij de ingangspoort van de raffinaderij. Volgens RdK-directeur Marcelino de Lannoy moet er beter in de gaten gehouden worden wat het terrein opgaat en weer verlaat om de veiligheid van de medewerkers te garanderen.

