Chantal en haar gezin krijgen de kerst die ze verdienen

Chantal woont voor het eerst met haar gezinnetje in een eigen huisje. Na een zwaar jaar waarin haar pasgeboren zoontje in Colombia aan zijn hart geopereerd moest worden, zijn ze nu eindelijk weer herenigd. Alleen het leek er even op dat er dit jaar geen kerstboom in het huis van Chantal en haar familie zou komen te staan.. Totdat kerstelf Nadine voor de deur stond met een kerstboom, heel veel versiering van Home Plus en 10.000 Funmiles.