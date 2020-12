Een nieuwe vriezer voor Hospice Arco Cavent

Hospice Arco Cavent draait bijna alleen op vrijwilligers en donaties. Elk dubbeltje moet worden omgekeerd dus een nieuwe vriezer was eigenlijk niet te betalen. Toch was het wel echt nodig, heel veel voedsel ging er al verloren. Angela wenste daarom een nieuwe vriezer om directrice Rianne een beetje te ontlasten. Rianne was énorm blij met de donatie van Curblue, zoals je ziet. It’s gonna be a cold, cold Christmas bij Hospice Arco Cavent met hun nieuwe vriezer!