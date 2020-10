Curaçao is door bodem van landskas gezakt

Curaçao is deze maand door de bodem van de landskas gezakt en in een negatieve liquiditeitspositie beland. Per eind oktober bedragen de liquide middelen –135.8 miljoen gulden. . Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Bij het bedrag is nog niet de liquiditeitssteun opgenomen dat wordt verwacht vanuit Nederland. Daarover wordt morgen in de Rijksministerraad beslist.

Als er geen geld uit Nederland komt, zal Curaçao eind november een negatieve liquiditeitspositie van ruim een half miljard hebben. En daar komt volgens voorspellingen nog eens 300 miljoen in december.