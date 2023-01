Gabriela dos Santos in top 5 Miss Universe

Na ruim een halve eeuw bereikte Curaçao weer de top 5 in de Miss Universe verkiezing. Gabriela dos Santos reikte zaterdag net naast de kroon. De beauty strandde na de vragenronde. De jury wilde weten welk thema ze bij de president van haar land zou willen aankaarten. Waarop Miss Curaçao antwoordde de uitsluiting van bevolkingsgroepen, discriminatie en pesten. Miss USA won de schoonheidsverkiezing. In 1968 schopte de Curaçaose Anne-Marie Braafheid het tot nummer 2. In 1996 eindigde Verna Vasquez in de top 6.