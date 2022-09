Het OM in Nederland weigert gehoor te geven aan het verzoek van Carlson Manuel. De gevolmachtigde minister had aangifte gedaan tegen drie journalisten vanwege smaad en laster. Het zou gaan om blogger Godfried Adem, Nardy Cramm van Knipselkrant Curaçao en journalist René Zwart. Het OM concludeert dat de berichten van de journalisten in lijn zijn met het recht op vrije meningsuiting. Van een strafbaar feit is geen sprake.