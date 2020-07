Gonzalo trekt in de nacht van zaterdag op zondag op ongeveer 160 KM Noord langs Curaçao. Dat meldt de Meteo. Er is zo’n 20 procent kans dat dit zorgt voor regen van meer dan 10 mm en nog minder kans op hard wind. De verwachting is dat Gonzalo vannacht eerst in kracht toeneemt en daarna weer afzwakt als hij richting het Caribisch Gebied gaat. We kunnen vanaf vrijdag al wel wat regenachtiger weer verwachting op Curaçao.