Zaterdag vond een kajakker een lichaam van een man in de mangroven bij Piscadera. De kustwacht moest ingeschakeld worden omdat de locatie moeilijk te bereiken was via land. De zaak wordt verder onderzocht. De overleden man is nog niet geïdentificeerd en het is ook de doodsoorzaak is nog niet bekend gemaakt.

