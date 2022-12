Keep it cool!

Etienne Alvarez is fanatiek visser. Doordeweeks en in het weekend gaat hij vroeg op pad en komt hij terug met verse vis, vaak een hele boel. Er is alleen geen koelkast bij hem thuis, dat maakt het bewaren van de vis lastig. Hierom maakt hij de vis direct klaar en wat hij over houdt, geeft hij aan buren, familie en vrienden. Etienne is al een tijd gepensioneerd en leeft zeer zuinig. Een vriendin van hem, Antoinet, wenste voor hem een koelkast, zodat zijn versgevangen vis meteen veilig opgeslagen kan worden. Een hele lieve anonieme donateur heeft deze vervolgens geschonken, en wij mochten hem aan Etienne geven. Deze is helemaal vanuit Jan Thiel naar Pannekoek gebracht! Heel veel visplezier Etienne.