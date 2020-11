Moses wil vergadering over coronamaatregelen

Marilyn Moses van de partij Movementu Progresivo wil dat de Staten binnenkort vergaderen over de recente coronamaatregelen die de regering heeft afgekondigd. De brief van Moses is ondertekend door Jaime Cordoba van Pueblo Soberano en onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes. In september vroeg Moses ook al om zo’n vergadering. De voorzitter van het parlement heeft toen niets met haar verzoek gedaan. Als gevolg van de nieuwe maatregelen doet Moses opnieuw een poging om een vergadering over het onderwerp te krijgen.

In haar brief van september maakte de politica zich vooral druk over de gevolgen van het coronavirus op scholen. En dan vooral over de achterstand die kinderen hebben opgelopen tijdens de lockdown in maart van dit jaar. Het onderwerp is nu vooral de huidige coronamaatregelen.