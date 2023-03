Nationale selectie vanavond op Hato

Deze week starten de trainingen voor de beslissende wedstrijd tegen Canada. Vanavond komen de internationals van het Curaçaos elftal aan. De spelers en de stafleden die in het buitenland wonen arriveren met TUI. Het toestel landt om half 7 op Hato. Zaterdag speelt het team het laatste groepsduel in de Nations League. Bondscoach Remko Bicentini heeft zes nieuwe gezichten opgeroepen om het elftal te versterken. Zo maken Xander Severina van Ado Den Haag, Trevor Doornbusch van FC Groningen en Richairo Zivkovic van FC Emmen hun debuut in de selectie.