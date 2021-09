Offshorebedrijven niet op de hoogte van cyberaanval

Offshorebedrijven waren tot afgelopen maandagochtend niet op de hoogte van de cyberaanval op de Centrale Bank. Dat zei fractieleider van de MFK Amerigo Thodé in een brief aan minister van Financiën Javier Sylvania. Het parlementslid heeft maar liefst 22 vragen gesteld aan de minister over de aanval. Zo wil Thodé onder andere weten of het inderdaad klopt dat de Centrale Bank heeft bezuinigd op online-veiligheidssystemen.