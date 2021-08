Patiënt CMC overleden aan corona, ook meer ziekenhuisopnamen

Het aantal mensen dat aan de gevolgen van Covid-19 op Curaçao is overleden, is gestegen naar 127 doden. Het aantal patiënten in het CMC is ondertussen opgelopen naar 15. Zo blijkt uit de coronacijfers van zondag. Op die dag zijn er 44 nieuwe besmettingen aangetroffen bij 1904 geteste personen. Daarvan zijn er 2 geïmporteerde gevallen. In totaal zijn er 73 personen coronavrij verklaard. Daarmee staat het aantal actieve gevallen momenteel op 616. Dat zijn er 30 minder dan zaterdag.

