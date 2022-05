Sterilisatieproject voor 400 honden

Om de overpopulatie aan honden op Curaçao terug te dringen, worden er binnenkort 400 honden gesteriliseerd of gecastreerd. Ongewenste pups worden op deze manier voorkomen. Het sterilisatieproject is een initiatief van de stichtingen Feed Friends Foundation en Rescue Paws Curaçao. Ook werken ze samen met een Nederlandse dierenarts. Het project start op 15 mei en duurt tot 26 mei en is vooral bedoeld voor hondeneigenaren met krappe financiële middelen. De sterilisatie gebeurt gratis. Aanmelden van honden kan op werkdagen tussen 9 en 11 uur via telefoonnummer 5249077.

Een team van vier dierenartsen uit Nederland zal samen met dierenarts Sjoerd de Groot uit Curaçao de klus gaan klaren. Feed Friends Foundation en Rescue Paws Curaçao nemen de organisatie er omheen op zich en dragen onder andere zorg voor het werven van vrijwilligers, plannen van afspraken en operationele ondersteuning op de sterilisatiedagen.

Er worden voor het project nog mensen gezocht die kunnen helpen. Ervaring met dieren is niet perse noodzakelijk; werkzaamheden variëren van registratie, observatie en prepareren van honden tot schoonmaken. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op telefoonnummer 6984531 (alleen WhatsApp).