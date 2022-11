Van Huffelen bezoekt Meteo

Een deel van het werkbezoek van de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties stond in het teken van klimaatverandering. Van Huffelen bezocht Meteo en het Climate Change Platform. Curaçao heeft te maken met wateroverlast onder meer door zware regenval als gevolg van klimaatverandering. Afvoer van gezuiverd regenwater en opvang van regenwater voor bijvoorbeeld irrigatie van gewassen is volgens de bewindsvrouw van groot belang. De Curaçaose regering wil 30 procent van de energie halen uit duurzame bronnen. Van Huffelen heeft gevraagd wat er nodig is om dat 100 procent te laten zijn. Curaçao heeft volgens haar volop natuurlijke bronnen die hiervoor geschikt zijn, zoals wind en zon.

Ook bezocht Van Huffelen Carmabi. Het instituut is verantwoordelijk voor het beschermen van natuurgebieden, educatie en wetenschappelijk marien onderzoek. Carmabi presenteerde zijn plannen waaronder de aanschaf van een voormalige plantage bij Rif St. Marie. Daar moet een slavernijmuseum komen.

De dienstreis van de staatssecretaris wordt afgesloten op Bonaire, waar Van Huffelen onder meer gedupeerden van de recente wateroverlast bezoekt en uitleg krijgt over de situatie van de dammen.