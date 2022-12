Van Huffelen maandag in Parke pa Lucha i Libertat

Iedereen is maandag welkom in Parke pa Lucha i Libertat. De Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties zal dan een toespraak houden. Van Huffelen gaat in op de rol die Nederland heeft gespeeld in het slavernijverleden. Op deze dag wordt ook het herdenkingsjaar slavernijverleden aangekondigd. De speech van de staatssecretaris is ook online te volgen via Facebook en de lokale tv-zenders. Wie er fysiek bij wil zijn, wordt geadviseerd om een eigen stoel mee te nemen. De toespraak, met de verwachte excuses voor het slavernijverleden, is van half tien ‘s ochtends tot twaalf uur ‘s middags. De overige Nederlandse bewindslieden zullen op zeven andere plekken binnen het Koninkrijk en Suriname ingaan op de kabinetsreactie op het rapport ‘Ketenen van

het verleden’.