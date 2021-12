Verkeersproef om files bij Caracasbaaiweg en Santa Rosa-rotonde te verminderen

Volgend jaar zal een tijdelijke rotonde worden geplaatst bij op de Caracasbaaiweg ter hoogte van Scherpenheuvel. Dat heeft minister Charles Cooper bekend gemaakt. Het gaat om een proef om te kijken of de files op de Caracasbaaiweg en Santa Rosaweg daardoor verminderen. De rotonde moet komen bij de afslag bij Sorsaka Inn, een bekende bottleneck in de dagelijkse files. Van daaruit moet er een middenberm komen totaan de rotonde van Janwe, waardoor afslaan onmogelijk wordt. Ook de bekende sluiproute door Bottelier die uitkomt bij Botika Sorsaka wordt afgesloten. Wanneer de nieuwe situatie precies af is, is nog niet bekend. De verkeersdrukte op de Caracasbaaiweg is al jaren een doorn in het oog van veel weggebruikers.