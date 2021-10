1600 patiënten op wachtlijst voor electieve zorg

Zo’n 1600 mensen staan op de wachtlijst om electieve zorg te kunnen krijgen bij het CMC. Dat zegt voorzitter van de Raad van Bestuur van het CMC Gilbert Martina in het Antilliaans Dagblad. Het gaat daarbij vooral om orthopedische, chirurgische en gynaecologische behandelingen. Volgens Martina is het mogelijk de achterstand in 3 tot 4 maanden weg te werken. Het ziekenhuis kan naar eigen zeggen 580 operaties per maand uitvoeren. Maar zonder financiële middelen en voldoende materieel en medicatie is dat streven moeilijk haalbaar.