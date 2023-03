MEO heeft gisteren 950 kilo pompoenen in beslag genomen. De producten waren ten onrechte geïmporteerd. Er is een tijdelijk verbod op de import van pompoenen om lokale boeren te beschermen. Voor deze maand zijn er voldoende lokaal verbouwde pompoenen beschikbaar. De in beslag genomen vruchten zijn verdeeld onder de tehuizen en ziekenhuizen op het eiland.

