Acht doden bij vliegtuigcrash Medellin

Bij de crash van een klein vliegtuig in Medellín zijn acht mensen omgekomen. Zij zaten allemaal in het vliegtuig. Het vliegtuig kwam vanaf de luchthaven Olaya Herrera en was op weg naar de westelijke regio Chocó. Al snel na het opstijgen stortte het toestel neer in een woonwijk. Onder de doden zijn zes passagiers en twee bemanningsleden. Op de grond vielen geen gewonden. Wel zijn zeven huizen verwoest en zes andere gebouwen beschadigd.

