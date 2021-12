Aruba zoekt quarantaine-adressen

Het toeristenbureau van Aruba is op zoek naar appartementen om toeristen onder te brengen die besmet zijn met het coronavirus. Vanwege het hoogseizoen en het grote aantal besmettingen is het moeilijk om accommodaties te vinden. Ondernemers en particuliere verhuurders worden opgeroepen zich te melden als ze nog iets beschikbaar hebben. Appartementen moeten over een eigen ingang, goede ventilatie wifi en minimaal een simpele keuken beschikken.

Meer over aruba COVID-19 quarantaine