Astros verslaan Braves met 9-5

De Houston Astros hebben gisteravond in de World Series baseball finale de spanning terug gebracht door de Atlanta Braves met 9-5 te verslaan. Daarmee komt de stand in wedstrijden op 3-2 in het voordeel van de Braves. De Braves, met Curaçaoënaar Ozzie Albies, leidden na de vijfde inning nog met 5-4 toen de Astros aan een comeback begonnen. Vanavond om 20u onze tijd begint de volgende wedstrijd, en krijgen de Braves opnieuw een kans om hun beslissende vierde wedstrijd te winnen.