Atlanta Braves winnen Major League World Series

De Atlanta Braves hebben gisteravond de Major League World Series gewonnen. De baseball ploeg van Curaçaoënaar Ozzie Albies versloeg de Houston Astros met 7-0 en kwamen daarmee op de beslissende 4-2 voorsprong in wedstrijden. De 24-jarige Albies was dit seizoen op het tweede honk één van de smaakmakers van zijn ploeg. Hij zorgde gisteravond voor veel trots en blijdschap in Koraal Specht, de wijk waar hij vandaan komt. Het is het tweede jaar op rij dat een Curaçaoënaar de hoogste prijs in het honkbal wint. Vorig jaar won pitcher Kenley Jansen de World Series met de Los Angeles Dodgers.