De bestuurder van een auto is omgekomen nadat hij de macht verloor over het stuur en de wagen over de kop sloeg. De auto botste tegen een boom en belandde vervolgens in een rooi. Het ongeluk vond zaterdag in de avonduren plaats in de omgeving Soto in Bandabou. De bestuurder bleek geen riem te dragen en werd uit de auto geslingerd. De man is het negende dodelijke verkeersslachtoffer in 2021.

Meer over ongeluk verkeersdode