Benzine tikkeltje duurder

De nieuwe brandstofprijzen zijn bekend. Het tarief van benzine gaat iets omhoog. Gebruikers betalen aan de pomp bijna 2 gulden per liter. Om precies te zijn 1,997 gulden. Diesel daalt met 2 cent, naar 1,77 gulden per liter. De brandstofprijzen gaan dinsdag in. Ook de tarieven van water en stroom wijzigen. Consumenten zijn per 1 februari iets goedkoper uit. Tot een verbruik van 250 kWh betalen huishoudens 69 cent per kWh. Dat is nu 70 cent. Bij water betalen huishoudens bij een verbruik tot 9 kuub 9,25 gulden per kuub. Dat is nu nog 9,32 gulden.

Meer over benzine brandstofprijzen elektriciteit stroom water