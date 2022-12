Bom onder Isla-deal

De beoogde beheerder van de Isla-raffinaderij Caribbean Petroleum Refinery (CPR) heeft tientallen vervalste financiële documenten aangeleverd. Het gaat om een bankgarantie voor minimaal 2,5 miljard dollar van de Londense financiële bankgroep HSBC. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Een tweede forensisch onderzoek, uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Onderzoeksbureau, heeft dat bevestigd. Eerder al was door een Curaçaos forensisch bureau vastgesteld dat er sprake is van vervalsing. Wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de onderhandelingen is onbekend. RdK, de eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd op het artikel.