Brein achter moord Wiels terug op Curaçao

De man die de moord op politicus Helmin Wiels heeft georganiseerd is terug op Curaçao. Dat melden verschillende media. Burney Fonseca zat voor zijn eigen veiligheid zijn straf uit in de gevangenis in Middelburg. In 2018 werd de man tot 26 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Volgens de wet moeten misdadigers hun straf uitzitten in het land waar de misdaad is gepleegd. Met de overplaatsing ziet het er naar uit dat de dreiging op zijn leven minder is geworden.