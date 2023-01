Cinemark vertrekt na acht jaar uit Curaçao. De Amerikaanse bioscoopketen sluit op 31 januari de vestiging in Sambil. Dat bevestigt het management. Reden voor vertrek is de terugloop in bioscoopgangers en de hoge arbeidskosten. Cinemark is de derde grootste bioscoopketen in de VS en runt bijna 200 bioscopen in Zuid-Amerika. De vestiging in Sambil was de eerste Cinemark bioscoop in het Caribisch gebied.

