CMC-directeur ontkent inkorten op salaris personeel

CMC-directeur Gilbert Martina ontkent dat er op 11 oktober een bespreking wordt gevoerd over het inkorten van de salarissen van het personeel. Volgens de topman is er dinsdag een vergadering bedoeld voor iedereen in de organisatie. De directie zal dan verslag doen van organisatorische zaken. De medewerkers krijgen de gelegenheid om hierop te reageren. Gisteren berichtte de Extra dat het personeel vermoedelijk wordt gekort op de eindejaarsbonus. In de editie van vandaag wordt dat bericht gerectificeerd.