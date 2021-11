Digitale munt CuraDai niet onder toezicht Centrale Bank

De Digitale munt CuraDai van het initiatief Kolektivo staat niet onder toezicht van de Centrale Bank. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De digitale munt wordt volgens de krant al geaccepteerd bij enkele bedrijven op het eiland. Kolektivo biedt subsidies aan via CuraDai-munten die volgens de initiatiefnemers de waarde hebben van de Antilliaanse gulden en ingewisseld kunnen worden voor contant geld. De Centrale Bank geeft in een reactie op de ontwikkelingen aan via de media over de CuraDai te hebben gehoord. De Centrale Bank is naar eigen zeggen de enige bevoegde instantie in het land om munten en biljetten uit te geven. Bedrijven die cryptovaluta uitgeven staan niet onder haar toezicht.