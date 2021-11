Kunst in Curaçao-stijl van Charles van Eyck gevonden

In Maastricht is een kunstwerk van ongeveer 9 vierkante meter van de bekende kunstenaar Charles van Eyck teruggevonden. Het gaat om een zogenoemde tegeltableau die in dezelfde stijl is getekend als het enorme tegelkunstwerk dat ook in het oude Sehos-gebouw is te zien. Van Eyck maakte dat toen hij tussen 1952 en 1953 op Curaçao verbleef. Volgens kenners vertoont het in Maastricht gevonden kunstwerk duidelijk elementen uit de tijd dat de kunstenaar op Curaçao verbleef.