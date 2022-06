Eco-industriepark in de maak

Er komt een eco-industriepark op het terrein van de olieraffinaderij. Overheidsbedrijf RdK en de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij hebben hiervoor een contract getekend. De wegenbouwer gaat de infrastructuur aanleggen. De voorbereidingen van de eerste fase gaan binnenkort van start. In het eco-industriepark komt duurzame bedrijvigheid die niet milieubelastend is. De nieuwe exploitant van de olieraffinaderij heeft geen zeggenschap over het eco-industriepark. Dit deel van het terrein valt niet onder de overnamedeal.

