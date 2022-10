Een weghelft naar Otrobanda afgesloten

De Rómulo Bethancourt Boulevard richting Otrobanda zal gesloten zijn tot en met 11 november. Dit is de weg bij Parera, die leidt naar de oprit van de brug. Dat meldt DOW. De gesloten weghelft is vanwege de onderhoudswerkzaamheden aan de Koningin Julianabrug. De weg zal overigens buiten de werktijden van de aannemer volledig open zijn, dus vóór negen uur ’s ochtends en na vier uur ‘ s middags. Buiten deze tijden kan het verkeer dat van Saliña, Parera en Punda komt alleen via één weghelft de brug over.