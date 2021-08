Eerste avond verlicht Kathedraal van Doornen groot succes

De eerste Cathedral of Thorns by Night was een groot succes. Maar liefst 175 bezoekers kwamen het kunstwerk bewonderen van Herman van Bergen, kunstenaar en het brein achter de kathedraal van doornen. In navolging van het succes van de eerste editie zal de kathedraal iedere eerste vrijdag van de maand verlicht worden, waarbij van Bergen zelf rondleidingen zal geven en vragen beantwoorden. Er wordt ook een film vertoond over de totstandkoming van de kathedraal. Voor meer informatie, kun je ook een kijkje nemen op de website van de kathedraal.