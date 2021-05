“Eiland heropent dinsdag”

De meeste sectoren op het eiland mogen dinsdag weer open. Dat melden bronnen aan Paradise FM. Om 16 uur worden de details bekendgemaakt tijdens een ‘relato di dia’. Wel gelden binnen de meeste sectoren coronarichtlijnen en -protocollen die moeten worden nageleefd.

De ‘plachi di dia’ wordt naar alle waarschijnlijkheid ook opgeheven, al is nog niet duidelijk of dat ook op dinsdag gebeurt of op een andere dag.

Dinsdag aanstaande wordt ook een ‘nationale assemblee’ georganiseerd. Daarin worden vertegenwoordigers van verschillende sectoren uitgenodigd om te praten over hoe nu verder. Vragen over bijvoorbeeld een vaccinatiepaspoort en de praktische invulling daarvan zullen daarbij aan bod komen.

Aanvankelijk zouden de huidige coronamaatregelen tot 17 mei voortduren, maar premier Eugene Rhuggenaath hintte afgelopen week op Paradise FM al op eerdere versoepelingen. De afgelopen dagen is met vertegenwoordigers van diverse sectoren al gesproken over de heropening.

DIT BERICHT WORDT VERDER AANGEVULD / AANGEPAST NA DE RELATO DI DIA.