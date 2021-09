Fabien Cousteau op zoek naar goede plek voor bouw PROTEUS™

Fabien Cousteau is op zoek naar een geschikte plek om de eerste PROTEUS™-onderzeelab te bouwen. Deze zal vóór de Curaçaose kust worden gebouwd op een diepte van meer dan 18 meter. Naar verwachting wordt PROTEUS™ vier keer groter dan andere onderzeelabs. Het wordt ook de eerste onderwaterhabitat ter wereld waar er kan worden geplant voor eigen consumptie. Fabien Cousteau, die momenteel op het eiland op bezoek is, is recent een samenwerking aangegaan met Map the Gaps en R2Sonic. Binnen 1 week moet de eerste maritieme kaart van het Rifgebied en de haven van Curaçao ook een feit zijn.

Map the Gaps is vooral gespecialiseerd in onderwaterkaarten terwijl R2Sonic zich meer bezig houdt met ‘multibeam echo sounders’. Doel van de samenwerking is om een beter beeld te krijgen van de stand van het onderwaterleven rond het eiland om beter beleid uit te kunnen werken.