Geboosterde mensen hoeven niet in quarantaine

Personen die een boostervaccin hebben gehaald hoeven niet meer in quarantaine. Dat vertelde dr. Izzy Gerstenbluth vanmiddag tijdens de persconferentie. Voorwaarde is wel dat het vaccin minimaal een week geplaatst is voor het contact met een besmet persoon. Dan is het volledig ingewerkt. Mensen die na 15 december besmet zijn geraakt hoeven ook niet in quarantaine. Op die datum werd omikron voor het eerst geconstateerd op het eiland. Iedereen die daarna besmet is geraakt heeft die variant gekregen.