Gratis busdienst op Saba vanwege hoge leefkosten

Saba is gisteren gestart met gratis busvervoer. Tijdens deze pilot kunnen inwoners in de ochtend en middag gebruik maken van deze busdienst. De overheid wil zo helpen bij het verlagen van de kosten van levensonderhoud op Saba. Bovendien is het nemen van de bus milieuvriendelijk en kan dit een oplossing zijn voor het parkeerprobleem in The Bottom. De bus rijdt tussen The Bottom en de drie andere dorpen: Windwardside, Zion’s Hill en St. Johns. Het project loopt tot het einde van dit jaar loopt. Na evaluatie wordt besloten of de gratis busdienst blijft.