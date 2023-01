Kajakker in St. Annabaai

Een kajakker zorgde gisteren voor reuring in de haven. De Kustwacht kreeg een melding over een man die peddelde in de Sint Annabaai. Het was niet duidelijk wat zijn intentie was. De man werd met een patrouilleboot naar het steunpunt van de Kustwacht gebracht. Daar ging hij met de billen bloot. De kajak blijkt van het Avila Beach Hotel te zijn. De verdachte persoon had het vaartuig voor een ‘uitje’ meegenomen. Uiteindelijk heeft het kustwachtpersoneel de kajak teruggebracht naar het hotel. De man ging met de politie mee.