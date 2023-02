Koning slaat eerste herdenkingsmunt werelderfgoedstad

Koning Willem-Alexander heeft gisteren een 5 gulden munt geslagen. Deze munt is ter ere van Willemstad als werelderfgoedstad. Sinds 1997 staat de historische binnenstad van Curaçao op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het ontwerp van de herdenkingsmunt is van Cleo de Brabander. De voorzijde toont Koning Willem-Alexander. Op de achtergrond staat de Koningin Julianabrug afgebeeld. De vier sterren aan de voorzijde staan symbool voor de vier landen die het Koninkrijk vormen. De keerzijde bevat een stadsgezicht met de vier wijken die onderdeel zijn van het UNESCO Werelderfgoed. Er worden slechts 500 munten uitgebracht.

Er zijn verschillende belangrijke monumenten op de munt te ontdekken: de Handelskade, de Mikvé Israël-Emanuel synagoge en Fort Amsterdam in Punda en de Emanu-el tempel. Daarnaast is de munt wettig betaalmiddel op Curaçao en Sint Maarten, met een nominale waarde van 5 gulden. De Willemstad-munt zal een van de laatste herdenkingsmunten zijn van onze huidige munteenheid, de Nederlands-Antilliaanse gulden. De verkoop start later dit jaar.