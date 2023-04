Liberia-Peters benoemd tot ambassadeur van PNP

Maria Liberia-Peters is gisteren uitgeroepen tot ambassadeur van PNP. Dat gebeurde tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van de politieke partij in WTC. Deze eretitel kreeg ze voor haar verdiensten in de politiek. Liberia-Peters was de eerste lang zittende vrouwelijke premier van de Nederlandse Antillen. Onder haar bewind werd het contract met de Venezolaanse oliemaatschappij PdVDSA gesloten, na het vertrek van de Shell in 1985.