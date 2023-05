Man die auto met opzet in de prak reed in elkaar geslagen

De man die de auto van zijn ex diverse keren met opzet tegen een muur ramde is in elkaar geslagen. Zondag incasseerde hij verschillende klappen in de gevangenis. Hij liep daarbij een gebroken kaak op. Om veiligheidsredenen is hij overgeplaatst naar een ander cellenblok. Sinds zijn aanhouding werd de 48-jarige man bedreigd. De video waarin te zien is hoe hij de auto van zijn ex in de vernieling reed, is viraal gegaan. Het incident gebeurde voor een kinderdagverblijf in Janwe. De man wordt verdacht van wapenmisbruik, poging tot moord en vernieling.