Marihuanadealer op school aangehouden

De politie heeft deze week een jongen gearresteerd die marihuana dealde op school. De vsbo-school verzocht de politie om de vermoedelijke drugsdealer te controleren. De jongen had verschillende zakjes met het geestverruimende middel bij zich. Hij bekende ook de drugs te verkopen. De jongen werd meegenomen naar het recherchebureau, maar werd even later vrijgelaten. De huiszoeking bij hem thuis leverde niets bijzonders op. Zijn zaak moet nog voor de rechter komen.

